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Общество25 февраля 2022 8:07

Поступили в продажу билеты на первый домашний матч «Крыльев Советов» в 2022 году

На игру будут допущены только зрители старше 18 лет
Алия Хафизова
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"Крылья" сыграют с тульским "Арсеналом" 6 марта 2022 года

"Крылья" сыграют с тульским "Арсеналом" 6 марта 2022 года

Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

В продажу поступили билеты на первый домашний матч «Крыльев Советов» в 2022 году. Самарцы сыграют с тульским «Арсеналом». Встреча пройдет 6 марта в 15:00 на стадионе «Солидарность Арена».

Стоимость билетов начинается от 400 рублей. Приобрести их можно офлайн в ТЦ «Сила Спорта» и в клубном магазине на стадионе «Металлург», а еще онлайн на сайте «Крылья Советов».

При покупке билетов на домашние матчи не потребуется сертификат о прививке. Однако для входа на стадион обязателен QR-код, а также документ, удостоверяющий личность. Из-за ситуации с коронавирусом на игру пустят только зрителей старше 18 лет. Отметим, для всех болельщиков с авто будут доступны бесплатные парковки у стадиона.