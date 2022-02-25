Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия25 февраля 2022 8:26

В Тольятти ранним утром горела квартира на бульваре Луначарского

Происшествие обошлось без пострадавших
Анастасия ФИЛАТОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сотрудники МЧС потушили возгорание за несколько минут

Сотрудники МЧС потушили возгорание за несколько минут

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром в пятницу, 25 февраля 2022 года, в Автозаводском районе Тольятти произошел пожар. В девятиэтажном доме на бульваре Луначарского, 10 загорелась одна из квартир.

— Вызов на пульт дежурного поступил в 7:34. Ему был присвоен ранг 1-БИС. По приезде пожарные установили, что в квартире горят домашние вещи. Площадь возгорания составила 7 кв. м, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

На месте работали 20 человек и 6 единиц техники. Локализовать пожар им удалось в 7:48, а полностью потушить — в 7:49. К счастью, происшествие обошлось без пострадавших. Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания и ущерб от него.