В Тольятти ранним утром горела квартира на бульваре Луначарского

Сотрудники МЧС потушили возгорание за несколько минут Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром в пятницу, 25 февраля 2022 года, в Автозаводском районе Тольятти произошел пожар. В девятиэтажном доме на бульваре Луначарского, 10 загорелась одна из квартир.

— Вызов на пульт дежурного поступил в 7:34. Ему был присвоен ранг 1-БИС. По приезде пожарные установили, что в квартире горят домашние вещи. Площадь возгорания составила 7 кв. м, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

На месте работали 20 человек и 6 единиц техники. Локализовать пожар им удалось в 7:48, а полностью потушить — в 7:49. К счастью, происшествие обошлось без пострадавших. Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания и ущерб от него.