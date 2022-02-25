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Происшествия25 февраля 2022 8:30

В Самаре пьяный водитель без прав протаранил столб на Московском шоссе

37-летний мужчина не справился с управлением в гололед
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Полицейские проводят проверку. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Полицейские проводят проверку. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре вечером 24 февраля 2022 года возле Ботанического сада произошло ДТП. Водитель на автомобиле ВАЗ-2112 не справился с управлением в условиях гололеда и врезался в опору ЛЭП. Мужчина получил травмы, сообщает ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным полицейских, 37-летний самарец не учел погодные условия и не выбрал безопасную скорость движения. В результате заноса автомобиль врезался в металлическое ограждение опоры ЛЭП.

Прибывшие врачи скорой помощи осмотрели пострадавшего и назначили ему амбулаторное лечение. Как выяснилось, водитель не имел прав на управление транспортными средствами, кроме того он отказался от прохождения медицинского освидетельствования на признаки алкогольного опьянения. Сейчас полицейские проводят проверку.