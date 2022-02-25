В Самаре пожарные больше часа тушили огонь в гараже на ул. Краснодонской

На месте ЧП работали 42 человека и 10 спецмашин Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром в пятницу, 25 февраля 2022 года, в Промышленном районе Самары произошло ЧП. На улице Краснодонской, 46 загорелся гараж. На его тушение у пожарных ушло больше часа.

— Сообщение о возгорании поступило в 8:10. Пожарно-спасательные подразделения работали по рангу 1-БИС. Для тушения были привлечены 42 человека и 10 единиц техники, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Пожарные локализовали возгорание в 9:16, а полностью потушили пламя в 9:25. Информации о пострадавших нет. Из-за чего начался пожар, пока не известно. Причину происшествия и ущерб от него предстоит установить специалистам.