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Общество25 февраля 2022 9:00

В Самаре на ул. Дачной провалился асфальт

Посреди дороги образовалась огромная яма
Анастасия ФИЛАТОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Автомобилисты с трудом преодолевают провалившийся участок

Автомобилисты с трудом преодолевают провалившийся участок

Фото: Скриншот с видео

В Самаре проснулись дорожные черви. Они «подъели» асфальт на улице Дачной. Теперь на проезжей части образовался огромный провал. Пропасть, конечно, пока не разверзлась, но все, возможно, к этому идет.

Местные жители сняли на видео, как автомобилисты пытаются преодолеть яму. Удается это не всем. Легковушки застревают, и их приходится выталкивать.

— Весна ранняя, самарские асфальтовые черви проснулись раньше обычного и начали его алчно жрать, — пишут в соцсетях горожане.

— Очень опрометчиво в Самаре по луже проезжать, там может быть яма размером с дом. Сколько уже машин под землю провалилось, — комментируют ролик другие интернет-пользователи.

Местные жители предполагают, что провал мог образоваться из-за протечки. По их словам, на этом участке всю осень и зиму лилась вода. Коммунальщики приезжали, проводили раскопки, ремонтировали что-то, а потом вновь все закопали. Видимо, не совсем удачно.