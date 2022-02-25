Товарищеский матч тольяттинского «Акрона» и датского «Тистеда» отменили

Вместо этого «Акрон» сыграет товарищеский матч с «Шинником». Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

Тольяттинский «Акрон» объявил об отмене контрольного матча против датского клуба «Тистед». Игра должна была пройти в пятницу, 25 февраля, однако вместо нее тольяттинцы проведут тренировку, а 26 февраля сыграют товарищеский матч с «Шинником».

- Игра против команды Вадима Евсеева начнется в 12:00 по самарскому времени и пройдет в закрытом режиме – трансляция матча не предусмотрена. За событиями встречи можно будет следить в текстовом репортаже, - говорится в сообщении «Акрона».

Сезон ФНЛ для тольяттинцев возобновится 6 марта домашней игрой против московского «Велеса». После 25 туров «Акрон» идет на восьмом месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги.