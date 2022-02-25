В Тольятти полиция задержала мужчину, ограбившего пенсионерку

Преступник напал на пожилую женщину на лестничной клетке Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти на лестничной клетке жилого дома на ул. Автостроителей произошло ограбление. У 65-летней пенсионерки из рук вырвали сумку с деньгами, документами, банковскими картами и мобильным телефоном. Женщина оценила ущерб в более чем 40 тысяч рублей.

Вскоре полиции удалось найти предполагаемого преступника. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 31-летний местный житель. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

— В ходе допроса подозреваемый рассказал, что похищенный телефон сдал в ломбард, а деньги потратил на собственные нужды. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ. Мужчине может грозить срок до семи лет лишения свободы, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

На данный момент полиция проверяет тольяттинца на причастность к совершению аналогичных преступлений. Также правоохранители пытаются найти и вернуть пожилой женщине похищенное имущество.