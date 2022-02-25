За сутки в Самарской области коронавирусом заразились рекордные 4218 человек

С начала пандемии в Самарской области выявили более 313 тысяч случаев заражения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появились последние данные о заболеваемости коронавирусом в Самарской области. В пятницу, 25 февраля 2022 года, зафиксировали рекордный суточный прирост пациентов. Инфекцию подхватили еще 4 218 человек. Всего с начала пандемии в регионе выявили 313 470 случаев заражения.

При этом растет и количество тех, кто смог побороть COVID-19. На этот раз оно превысило число тех, кто заболел. Лечение за минувшие сутки закончили 4 825 человек. За все время болезнь удалось преодолеть 263 581 жителю региона.

Отметим, большинство пациентов проходят лечение амбулаторно, однако некоторым все-таки требуется госпитализация. По данным оперштаба, на больничные койки попали 411 самарцев. Как ранее отмечали в областном Минздраве, большинство тех, кто оказывается в стационарах, — пожилые люди, которые не сделали прививку и имеют хронические заболевания.

К сожалению, скончались еще 18 пациентов, у которых медики диагностировали КВИ. Общее число летальных случаев теперь составляет 7 054.