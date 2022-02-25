Эпидпорог по гриппу и ОРВИ среди самарцев старше 15 лет превышен на 346%

За неделю грипп и ОРВИ подкосили более 38 тысяч жителей Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ. С 14 по 20 февраля 2022 года в регионе было зарегистрировано 38 831 больных. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Самарской области.

Самое большое превышение эпидпорога — в группе от 15 лет и старше (на 346,23%). Среди детей до 6 лет заболеваемость, наоборот, снизилась. Среди совокупного населения превышение уровня заболеваемости составляет 176,03%. По данным специалистов, в регионе сейчас циркулируют вирусы аденовирусной инфекции, парагриппа, гриппа А и риновирусной инфекции.

Напомним, наиболее эффективным средством профилактики ОРВИ и гриппа является вакцинация. В первую очередь прививки стоит сделать детям начиная с 6 месяцев; людям с хроническими заболеваниями; беременным; а также лицам из групп профессионального риска. Пройти вакцинацию можно в поликлинике по месту жительства.