«Работаем в штатном режиме»: Сбербанк выступил с заявлением

При этом многие эксперты отмечают, что влияние на работу Сбера в России санкции не окажут, поскольку он не попал в так называемый список SND, который означает максимально возможные ограничения. В случае Сбербанка ограничения накладываются лишь на корреспондентские счета банка, а значит, не повлияют на активы клиентов и работу банка внутри страны. Сбербанк уже выступил с заявлением, где сделал акцент на штатной работе всех систем.

«Сбербанк, все его системы и офисы работают в штатном режиме. Клиентам физическим и юридическим лицам доступны их средства в полном объёме.

Операции по снятию и пополнению счетов в рублях и иностранной валюте доступны без ограничений в офисах, банкоматах, в мобильном приложении Сбербанк Онлайн и других каналах обслуживания. Оплата товаров и услуг, переводы и операции по пластиковым картам всех платежных систем проводятся и будут доступны в полном объеме. Обмен валюты проводится без ограничений.

Сбербанк внимательно изучает новые условия работы в связи с объявленными санкциями в отношении корреспондентских счетов. Принятые ограничения не влияют на сохранность и доступность средств клиентов.

Сбербанк обладает всеми необходимыми ресурсами, опытом и экспертизой для успешной работы в сложившихся условиях», — отмечается в сообщении Сбера.

Таким образом, клиенты Сбербанка могут, как и раньше, совершать все операции. Никаких ограничений сейчас нет, можно совершать операции по картам Visa и MasterCard в обычном режиме, как и раньше ApplePay и GooglePay работают с картами Сбера.

Многих волнует вопрос валюты, здесь банк тоже дал ответ в официальных каналах: обменять валюту по текущему курсу можно в отделениях Сбера или в мобильном приложении Сбербанк Онлайн, если клиенту необходимо будет получить валюту со своего счета, то все средства, находящиеся на нем доступны по первому требованию.Кроме того, в банке заверили, что валютные переводы работают в обычном режиме. Однако из-за дополнительной проверки на стороне контрагентов время проведения операций может быть увеличено.