В Самарской области неадекватная мать избила своего грудного ребенка, потому что он плакал

Суд будет принимать решение о принудительном лечении Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи Жигулевска завершили расследование уголовного дела по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью маленькому ребенку. 21-летняя молодая мать обвиняется в неисполнении обязанностей по воспитанию своего сына.

По версии следствия, в ноябре 2021 года девушка нанесла несколько ударов по ногам и туловищу своего младшего сына (2021 г. р.) из-за того, что ее раздражал его громкий плач. Малыша с многочисленными кровоподтеками доставили в больницу, где врачи диагностировали также и закрытый перелом бедренной кости.

Как выяснилось по результатам проведенной экспертизы, молодая мать в момент нанесения побоев, не осознавала характер и опасность своих действий, в силу своего психического состояния.

Уголовное дело было передано в суд, где будет принято решение о применении принудительного лечения обвиняемой.