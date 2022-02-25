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Общество25 февраля 2022 10:19

В Самарской области неадекватная мать избила своего грудного ребенка, потому что он плакал

СК завершил расследование уголовного дела и передал его в суд
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Суд будет принимать решение о принудительном лечении

Суд будет принимать решение о принудительном лечении

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи Жигулевска завершили расследование уголовного дела по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью маленькому ребенку. 21-летняя молодая мать обвиняется в неисполнении обязанностей по воспитанию своего сына.

По версии следствия, в ноябре 2021 года девушка нанесла несколько ударов по ногам и туловищу своего младшего сына (2021 г. р.) из-за того, что ее раздражал его громкий плач. Малыша с многочисленными кровоподтеками доставили в больницу, где врачи диагностировали также и закрытый перелом бедренной кости.

Как выяснилось по результатам проведенной экспертизы, молодая мать в момент нанесения побоев, не осознавала характер и опасность своих действий, в силу своего психического состояния.

Уголовное дело было передано в суд, где будет принято решение о применении принудительного лечения обвиняемой.