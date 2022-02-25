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Происшествия25 февраля 2022 10:38

Игрушки за 8 миллионов рублей: самарские таможенники задержали партию контрафактной продукции

Самарские таможенники задержали продукцию «LOUIS VUITTON» на 8 миллионов рублей
Алена ПРОВКИНА
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Таможенники задержали партию подделок. Фото: Самарская таможня

Таможенники задержали партию подделок. Фото: Самарская таможня

Мобильная группа самарских таможенников смогла задержать злоумышленников с поддельным брендом. Контрафактный «LOUIS VUITTON» везли из Казахстана.

Известно, что продукция оценивается более чем на 8 миллионов рублей. Кроме одежды специалисты также обнаружили игрушечных зайцев и медведей с нанесенным логотипом бренда. В автомобиле нашли 106 единиц контрафактного товара. Автомобиль с подделкой задержали в районе села Большая Черниговка, сообщили в пресс-службе Самарской таможни.

Материалы дела передали в МВД для возбуждения уголовного дела. Злоумышленникам грозит статья о незаконном использовании чужого товарного знака, которая предусматривает наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей или лишение свободы на 2 года.