В Самарской области на выходных пройдут масштабные рейды ГИБДД

Полицейские устроят "охоту" на нарушителей ПДД с 25 по 27 февраля / Фото: ГИБДД Самарской области

С 25 по 27 февраля в Самарской области сотрудники ГИБДД будут работать в усиленном режиме. Они проведут масштабные рейды на дорогах региона. Их цель — выявление нарушителей ПДД, в том числе пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Полиция напоминает, что за вождение в нетрезвом виде полагается штраф в 30 тысяч рублей, а также лишение прав на 1,5-2 года. Если пьяного водителя задержат во второй раз, то ему может грозить уже уголовное наказание. Сумма штрафа возрастает до 200-300 тысяч рублей. Также нарушителям могут назначить до 480 часов обязательных работ или до 2 лет принудительных работ.

Отказ от прохождения медосвидетельствования не спасет горе-водителя. В этом случае он тоже может лишиться удостоверения и получить серьезный штраф.

Госавтоинспекция просит сообщать о пьяных водителях в УГИБДД по Самарской области по телефону (846) 333 58 01 либо 112.