В Самарской области женщина задолжала своему ребенку больше 500 тысяч рублей

Ребенок не получал материальной поддержки от матери Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Шенталинском районе Самарской области женщина получила срок исправительных работ. Она не выплатила более 500 тысяч рублей алиментов.

По полученным данным, обвиняемую приговорили к шести месяцам исправительных работ. Ее девятилетний сын не получил никакой поддержки от матери. Ребенок жил с отцом. Суд назначил женщине выплачивать четверть своих доходов для содержания сына, но она уклонялась от алиментов и сообщала, что нигде не работает. Судебные приставы также узнали, что должница не пыталась устроиться на работу и не обращалась в центр занятости.

После бесед с представителями суда, алиментщица не пыталась погасить долг и игнорировала просьбы службы. Ее привлекли к административной ответственности и назначали 50 часов обязательных работ, но это не напугало должницу. После этого, судебный пристав возбудил уголовное дело и безответственная мать получила наказание в виде исправительных работ сроком на шесть месяцев.