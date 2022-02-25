Фермер из Самарской области обманул администрацию района на 825 тысяч рублей

Под суд отдали фермера из Похвистнево Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Похвистневском районе Самарской области завершили расследование уголовного дела по факту мошенничества в крупном размере. На скамью подсудимых сел глава крестьянско-фермерского хозяйства, который обвиняется в хищении бюджетных средств.

По версии следствия, в апреле 2020 года обвиняемый заключил договор с администрацией района о предоставлении субсидий на развитие молочного скотоводства. Согласно условиям соглашения, предприниматель должен был предоставить документы, но в связи с обстоятельствами, он приобрел оборудование в форме натуроплаты. Поэтому фермер предоставил в администрацию документы и товарные накладные с заведомо ложными сведениями о понесенных затратах.

- Обвиняемый получил бюджетные средства и распорядился ими по собственному усмотрению, - сообщили в региональном СК.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.