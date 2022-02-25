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Общество25 февраля 2022 11:46

В Самаре появился список адресов, на которых отключат водоснабжение из-за плановых работ

Появились данные на ближайшую неделю
Алена ПРОВКИНА
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Отключение временное

Отключение временное

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты ресурсоснабжающей компании поделились списком адресов, на которых пройдут плановые работы. Планируют временно отключить водоснабжение.

По сообщению «РКС-Самара», ремонтные работы проводят с целью профилактики. Информация об адресах пока предварительная и может измениться в течение недели. Известно, что работы проведут на улицах: Мичурина; Волгина; Подшипниковая; Панова; Вилоновская, на Московском шоссе, проспекте Масленникова, на Волжском проспекте, Рабочий городок и на переулке Хибинский.

Точные адреса можно узнать на официальном сайте компании. Жителей предупредят заранее.