В Самаре открылась Школа кадрового резерва МВД

С первой вводной лекцией перед студентами выступил заместитель начальника Управления по работе с личным составом главка полковник внутренней службы Дмитрий Баев. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре на базе Самарского государственного экономического университета в марте 2022 года начнет работать Школа кадрового резерва ГУ МВД. Это уникальный проект для студентов, которые в будущем захотят поступить на службу в органы внутренних дел.

- Обучение в Школе даст самарским студентам возможность не только обучиться теории, но и получить необходимые практические знания в будущей профессии, - отмечают полицейские.

В марте 2022 года обучение начнут проходить 60 студентов третьего курса СГЭУ, которые к концу 4 выпускного курса закончат и Школу резерва. Многие из них уже давно определились с будущей профессией и смогут сформировать качественный кадровый резерв ГУ МВД по Самарской области.