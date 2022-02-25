В Самарской области мужчина на «Гранте» возил в багажнике расчлененный труп косули

Житель Пестравского района незаконно убил сибирскую косулю / Фото: depohota63

В Самарской области задержали браконьера, который убил сибирскую косулю. Расчлененный труп животного нашли в его автомобиле «Лада Гранта». Об этом сообщает департамент охоты и рыболовства региона.

По данным ведомства, 17 февраля инспекторы ДПС остановили на 11 км дороги Пестравка — Мосты, которая проходит по территории охотничьего угодья «Степное», машину под управлением жителя Пестравского района. Они решили досмотреть авто. В итоге в салоне полицейские обнаружили охотничьи ружья Вепрь-308 с прицелом ночного виденья и ИЖ-43, а также тепловизор. В багажнике их ждала находка пострашнее — часть убитой косули.

Информацию об этом передали в дежурную часть полиции и в департамент охоты. Специалисты выехали на место и выяснили, где было убито животное. Там нашли голову, шкуру и мясо косули.

У мужчины конфисковали автомобиль, ружья и продукты охоты. Сейчас по факту случившегося правоохранители проводят проверку. Не исключено, что в дальнейшем будет возбуждено уголовное дело.