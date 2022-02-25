В Самаре бухгалтер по расчету зарплаты может зарабатывать более 60 тысяч рублей

Появились данные по заработной плате Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сервис по поиску высокооплачиваемой работы предоставил данные предложений работодателей для бухгалтеров по расчету заработной платы. Они могут зарабатывать более 60 тысяч рублей.

По сообщению SuperJob, самарские работодатели готовы платить до 65 тысяч сотрудникам указанной вакансии в транспортно-логистических компаниях. В Москве подобные предложения оценивают до 110 тысяч рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге максимум – 90 тысяч рублей в месяц.

Средняя зарплата таких специалистов в областном центре оценили в 40 тысяч рублей. В Самаре, если сотрудник получил среднее профессиональное или неполное высшее образование, то он может заработать от 25 до 30 тысяч рублей. Для повышения уровня заработной платы необходимо иметь опыт работы, высшее финансовое или экономическое образование.