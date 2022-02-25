В Самаре из-за нарушителей могут начать отключать газ в домах

Сотрудникам газовой службы бывает трудно попасть в дома горожан / Фото: администрация Самары

Власти пригрозили отключать газ в домах жителей Самары. Такую меру могут ввести из-за нарушителей правил эксплуатации оборудования, которые отказываются пускать проверяющих в свои квартиры. Об этом сообщил замруководителя управления эксплуатации ЖКХ департамента городского хозяйства и экологии Сергей Мухранов.

— Постановление правительства РФ предусматривает возможность отключения газа в квартирах без предварительного уведомления. Если собственники, где выявят нарушения, откажутся пускать специалистов в квартиры для ограничения газоснабжения, то отключать будут весь стояк. Мы понимаем, что могут пострадать другие жильцы, но это необходимо для обеспечения их безопасности, — отметил чиновник.

По данным властей, в Самарской области от угарного газа ежегодно страдают около 150 человек. Некоторые случаи отравления заканчиваются гибелью людей. Порядка 10 человек умирают из-за того, что не пустили специалистов газовой службы для проверки оборудования.