Самарские спасатели сообщили об опасности выхода на лед

Лучше не выходить на лед. Фото: ПСС Самарской области

Самарские спасатели предупредили жителей об опасности выхода на лед. С приближением весны в регионе отмечают очередные атмосферные качели. Из-за перепада температуры лед тронулся, сообщает региональная ПСС.

Синоптики Приволжского УГМС сообщили, что в конце этой недели под влиянием Сибирского антициклона существенных осадков не предвидится. Поисково-спасательная группа предупредила самарцев о возможных опасностях при выходе на лед.

Температура выше климатической нормы. В регионе началось вскрытие рек. На следующей неделе возможны осадки в виде мокрого снега и дождя.