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Общество25 февраля 2022 13:36

В Самарской области ввели 186 тысяч квадратных метров жилья в январе 2022 года

Регион сохраняет высокие темпы
Алена ПРОВКИНА
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В Самаре возводят все больше домов

В Самаре возводят все больше домов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошлый месяц ввели более 180 тысяч кв.м. жилья. Отмечают, что в Поволжье сохраняется высокий темп.

Ввод жилья реализуется благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». Уже введено 10% - 186 тысяч кв.м. - от плана на текущий год и 137% от показателей прошлого года. Также на данные момент ведут строительства еще 1 миллиона 728 тысяч кв.м жилья, сообщили в пресс-службе правительства самарской области.

Помимо этого, в регионе подготавливают документы на увеличение бюджета из-за стоимости строительства. В Самарской области планируют возвести 4 объекта инфраструктуры.