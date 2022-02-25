В Самарской области ввели 186 тысяч квадратных метров жилья в январе 2022 года

В Самаре возводят все больше домов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошлый месяц ввели более 180 тысяч кв.м. жилья. Отмечают, что в Поволжье сохраняется высокий темп.

Ввод жилья реализуется благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». Уже введено 10% - 186 тысяч кв.м. - от плана на текущий год и 137% от показателей прошлого года. Также на данные момент ведут строительства еще 1 миллиона 728 тысяч кв.м жилья, сообщили в пресс-службе правительства самарской области.

Помимо этого, в регионе подготавливают документы на увеличение бюджета из-за стоимости строительства. В Самарской области планируют возвести 4 объекта инфраструктуры.