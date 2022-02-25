В Сызрани прокуратура добилась смены аварийного жилья для инвалида

Прокуратура добилась жилья для женщины Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани прокуратура добилась решения о предоставлении нового жилья для инвалида. Местная жительница чуть не остался без дома.

По версии следствия, женщину приняли на учет, как нуждающуюся в жилом помещении и планировали предоставить жилье по договору социального найма. Известно, что дом №11 на улице Отважной был в аварийном состоянии. После технического заключения выяснили, что износ составил более 70% - это решение озвучили в ноябре 2021 года. Прокурор города вносил представления администрации, но жилое помещение так и не предоставили.

После этого прокурор обратился в суд, чтобы предоставить инвалиду жилое помещение вне очереди. Требование удовлетворили.