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Общество25 февраля 2022 15:03

В Самарской области раньше обычного стартует подготовка к паводку

Об это сообщили на заседании в правительстве
Алена ПРОВКИНА
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В области готовятся к паводку

В области готовятся к паводку

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области прошло заседание противопаводковой комиссии 25 февраля 2022 года. Отметили, что подготовка к половодью стартует гораздо раньше.

На заседании обсудили прогноз весеннего половодья и подготовку специальных сооружений. Отмечают, что ведомства готовы к непредвиденным ситуациям. Начальник Приволжского УГМС Айдар Мингазов поделился, что высотка снега достигла 57 см. Это на 20 см выше, чем в прошлом году. В регионе также отметили, что сумма осадков за три зимних месяца уже на 40% выше многолетних значений.

По предварительным данным, из-за увеличения осадков самарцам стоит ожидать и увеличение уровня воды в реках. Сейчас в Поволжье 153 гидротехнических сооружения, 55 под контролем ведомства.