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Общество25 февраля 2022 15:36

Самарскую область в ближайшие 2 часа накроет густой туман

Объявлен желтый уровень опасности
Алена ПРОВКИНА
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Ухудшится видимость

Ухудшится видимость

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области синоптики отметили приближение густого тумана. В ближайшие два часа видимость ухудшится.

По полученным данным, видимость составит 500 метров и менее. Туман задержится на ночь и утро 26 февраля 2022 года. Желтый уровень опасности отмечают в ближайшие два часа, сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».

Специалисты ГУ МЧС России по Самарской области предупреждают водителей о необходимости соблюдения дистанции и сохранении оптимальной скорости на дороге. Пешеходам стоит быть внимательнее, из-за перепадов температуры возможна гололедица.