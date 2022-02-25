Самарскую область в ближайшие 2 часа накроет густой туман

Ухудшится видимость
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области синоптики отметили приближение густого тумана. В ближайшие два часа видимость ухудшится.
По полученным данным, видимость составит 500 метров и менее. Туман задержится на ночь и утро 26 февраля 2022 года. Желтый уровень опасности отмечают в ближайшие два часа, сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».
Специалисты ГУ МЧС России по Самарской области предупреждают водителей о необходимости соблюдения дистанции и сохранении оптимальной скорости на дороге. Пешеходам стоит быть внимательнее, из-за перепадов температуры возможна гололедица.