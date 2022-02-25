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Общество25 февраля 2022 17:07

В Самарской области уложат 250 тысяч тонн асфальта в 2022 году

Благоустроят объекты нацпроекта
Алена ПРОВКИНА
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В Самарской области уложат 250 тысяч тонн асфальта. Фото: Минтранс Самарской области

В Самарской области уложат 250 тысяч тонн асфальта. Фото: Минтранс Самарской области

В Самарской области планируют уложить 250 тысяч тонн асфальтобетонной смеси. Объекты благоустроят в 2022 году.

Благоустройство возможно в рамках национального проекта. Планируют обеспечить поставку стройматериалов по новым стандартам ГОСТ двенадцатью асфальтобетонными установками. Которые расположат на территории Самарской области, сообщили в министерстве транспорта региона.

Уже в марте этого года начнется инспекционный контроль, который проверит готовность самарских дорог к весеннему сезону и паспорта оборудования установок.