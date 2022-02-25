Новый двухэтажный поезд отправился из Тольятти в Москву 25 февраля 2022 года

В Москву отправился новый поезд. Фото: телеканал Тольятти 24

Из Тольятти в Москву отправился двухэтажный поезд 25 февраля 2022 года. На новые вагоны приехал посмотреть глава города Тольятти Николай Ренц.

В состав нового поезда вошел уникальный вагон. На стены повесили картины о спорте и жизни Автограда, сообщает "Тольятти 24". Напомним, что новые вагоны отличаются комфортом и уютом. Так, например, на верхних полках появилось больше пространства, в каждом вагоне есть душевая кабина и сейф для хранения.

Детей не оставили без специального вагона, выполненного в ярком дизайне. Состав вышел на рейс еще в декабре прошлого года.