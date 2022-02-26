Продавец мебели обманул жителей Самарской и Оренбургской областей на 3 млн рублей

Полицейские выявили продавца мебели, который обманул покупателей на 3 млн рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении владельца мебельного салона, который брал с покупателей деньги, но товар им не привозил. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

43-летний предприниматель торговал мебелью в торговом центре в Кировском районе. Там у него были выставлены образцы продукции, он заключал с клиентами договора, брал полную предоплату, но мебель в итоге им не привозил.

В результате подобных мошеннических действий он обманул 16 человек, которыми были жители Самарской и Оренбургской областей. Общий ущерб превысил 3 млн рублей.

В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.