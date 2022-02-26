В Самаре ожидается теплая погода без осадков 26 февраля 2022

В Самаре пасмурная погода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в субботу, 26 февраля, будет теплая погода преимущественно без осадков. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

По данным синоптиков, в настоящее время сохраняется температура выше климатической нормы. Ожидается, что днем будет от 0 до двух градусов тепла.

В первой половине дня местами прогнозируют туман. По данным ГУ МЧС России по Самарской области, видимость составит не более 500 метров.

В последующие дни возможны осадки. Ожидается снег, а местами может пройти дождь, результате чего образуется гололедица.