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Общество26 февраля 2022 5:58

В Самаре ожидается теплая погода без осадков 26 февраля 2022

Температура в регионе выше климатической нормы
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
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В Самаре пасмурная погода

В Самаре пасмурная погода

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в субботу, 26 февраля, будет теплая погода преимущественно без осадков. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

По данным синоптиков, в настоящее время сохраняется температура выше климатической нормы. Ожидается, что днем будет от 0 до двух градусов тепла.

В первой половине дня местами прогнозируют туман. По данным ГУ МЧС России по Самарской области, видимость составит не более 500 метров.

В последующие дни возможны осадки. Ожидается снег, а местами может пройти дождь, результате чего образуется гололедица.