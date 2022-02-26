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Происшествия26 февраля 2022 6:13

В Самаре водитель легковушки получил травмы в ДТП с микроавтобусом

Авария произошла на перекрестке Физкультурной и Калинина
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
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Водитель легковушки пострадал в ДТП. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

Водитель легковушки пострадал в ДТП. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре в столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса травмы получил один из водителей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Авария произошла в Промышленном районе в пятницу вечером. Водитель автомобиля Пежо 307 на перекрестке улиц Физкультурной и Калинина поворачивал налево и не пропустил микроавтобус Volkswagen Caravelle.

В результате аварии травмы получил водитель Пежо, его доставили в больницу. В дальнейшем его отправили лечиться домой.

Сейчас полицейские устанавливают причины аварии, выясняют подробности произошедшего.