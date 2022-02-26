В Самаре водитель легковушки получил травмы в ДТП с микроавтобусом

Водитель легковушки пострадал в ДТП. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре в столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса травмы получил один из водителей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Авария произошла в Промышленном районе в пятницу вечером. Водитель автомобиля Пежо 307 на перекрестке улиц Физкультурной и Калинина поворачивал налево и не пропустил микроавтобус Volkswagen Caravelle.

В результате аварии травмы получил водитель Пежо, его доставили в больницу. В дальнейшем его отправили лечиться домой.

Сейчас полицейские устанавливают причины аварии, выясняют подробности произошедшего.