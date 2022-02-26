В Самаре ищут 12-летнюю девочку в красной шапке

Девочка не выходит на связь с 24 февраля

В Самаре ищут 12-летнюю девочку, которая с 24 февраля не выходит на связь. Информация о поисках появилась в группе поискового отряда «ЛизаАлерт».

По имеющимся данным, девочка не выходит на связь с родственниками с 24 февраля. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Сообщают приметы пропавшей. Ее рост примерно 150 см, худощавого телосложения, у нее темно-русые волосы, глаза серо-голубые.

Девочка было одета в светлую короткую куртку, черные брюки и ботинки, а также на ней была красная шапка.

Всех, кому что-либо известно о ее местонахождении, просят сообщить об этом по телефонам 8 800 700 5452 или 112.