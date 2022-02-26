В Самарской области парню грозит до пяти лет тюрьмы за аренду машины на чужое имя

Полицейские поймали парня, который арендовал машину по чужим правам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новокуйбышевске молодой человек арендовал автомобиль по чужим документам, за что ему теперь грозит лишение свободы. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

В Новокуйбышевске полицейские остановили автомобиль каршеринга, чтобы проверить документы водителя. Выяснилось, что машину молодой человек арендовал по чужим правам, при этом даже не менял в них фотографию. Он взял права своего родственника, ничего тому не сообщив.

В результате полицейские возбудили уголовное дело по факту неправомерного завладения автомобилем без цели хищения. Максимальное наказание по данной статье – до пяти лет лишения свободы.

Автомобиль вернули в компанию, которая им владеет.