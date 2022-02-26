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Общество26 февраля 2022 7:45

Пропавшую 12-летнюю девочку ищут в торговых центрах и на заброшенных стройках

Девочка уже два дня не появлялась дома
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
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Полицейские ищут пропавшую в Самаре девочку

Полицейские ищут пропавшую в Самаре девочку

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжаются поиски пропавшей 12-летней девочки, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее сообщалось, что она ушла из дома 24 февраля и с тех пор не выходила на связь. В полицию обратилась ее мама, которая рассказала, что дочь ушла из дома в поселке Мехзавод примерно в 12:45 в четверг. Где она сейчас – неизвестно.

В настоящее время ее ищут полицейские, представители Росгвардии, правоохранители и волонтеры. Исследуют дворы, улицы, торговые центры, чердаки и подвалы домов, заброшенные стройки и места, где могут находиться несовершеннолетние.

Всех, кто видел девочку, просят сообщить по телефонам 373 7640, 8 999 701 0233 или 112.