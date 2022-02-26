В Самарской области 4220 новых заразившихся коронавирусом 26 февраля 2022

В Самарской области более 4 тысяч заразившихся коронавирусом за сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 4 220 новых заразившихся коронавирусом за сутки, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Это новый максимальный суточный показатель в регионе с начала пандемии. Сообщается, что за сутки было госпитализировано 399 человек. Всего с начала пандемии коронавирусом в Самарской области заразились 317 690 человек.

За сутки в регионе 16 новых смертельных случаев. Общее их количество составляет 7 070.

Из ранее заразившихся за сутки выздоровели 5 235 человек.

В регионе продолжают действовать ограничения из-за коронавируса, также продолжается вакцинация, прививки делают, в том числе, подросткам.