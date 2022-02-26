В Тольятти ушла из жизни первый директор Объединения детских библиотек города Галина Николаевская

Галина Николаевская 35 лет руководила организацией детского чтения в Тольятти

В Тольятти 25 февраля ушла из жизни первый директор Объединения детских библиотек города Галина Николаевская. Об этом сообщается в паблике «Город Тольятти».

В Тольятти она переехала в 1970-м году. Молодая выпускница столичного вуза стала работать заведующей читальным залом городской юношеской библиотеки. По ее инициативе в 1979-м году в городе создали централизованную систему детских библиотек. Более 35 лет она руководила организацией детского чтения в Тольятти.

До приезда в Тольятти она во время учебы в Московском институте культуры познакомилась с известными писателями Корнеем Чуковским, Константином Паустовским и Валентином Катевым.

Прощание состоится 27 февраля с 12:00 до 13:00 в зале на Баныкина, 41.

«Комсомольская правда» выражает соболезнования родным и близким Галины Николаевской.