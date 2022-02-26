«Акрон» сыграл с «Шинником» на сборе в Турции

Тольяттинцы скоро возобновят сезон в ФНЛ. Фото - ФК "Акрон"

Тольяттинский «Акрон», который выступает в ФНЛ (Футбольная национальная лига) продолжает сбор в Турции в рамках подготовки к возобновлению сезона. В субботу, 26 февраля, команда провела очередной контрольный матч, встретившись с ярославским «Шинником».

Соперник «Акрона» ранее тоже выступал в ФНЛ, но сейчас играет в ФНЛ-2 (бывшая ПФЛ), где является лидером в группе 2.

Тольяттинцы потерпели поражение, уступив со счетом 0:2.

Этот мачт стал заключительным на сборе в Турции для тольяттинцев. В ФНЛ «Акрон» начнет сезон 6 марта, встретившись с московским «Велесом».

Ранее в самарских «Крыльях Советов» сообщили, что вернулись в Самару и на клубной базе начинают подготовку к возобновлению сезона в премьер-лиге.