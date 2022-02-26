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Экономика26 февраля 2022 13:05

Самарский РКЦ «Прогресс» попал в санкционный список Евросоюза

«Прогресс» является одним из ведущих предприятий отрасли в стране
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
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РКЦ «Прогресс» попал под санкции Евросоюза

РКЦ «Прогресс» попал под санкции Евросоюза

Самарский ракетно-космический центр «Прогресс» попал в расширенные санкционные списки Евросоюза. Соответствующая информация опубликована в Официальном журнале ЕС.

В целом новые санкции Евросоюза касаются крупных российских производственных компаний, банковского сектора, чиновников, депутатов и влиятельных бизнесменов и политиков.

Ракетно-космический центр «Прогресс» в Самаре является одним из ведущих предприятий отрасли в стране. Занимается разработкой и производством ракет-носителей и космических аппаратов.