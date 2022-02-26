Крупный пожар произошел в ангаре в Самаре

В Самаре загорелся ангар. Фото - ГУ МЧС России по Самарской области

В Самаре в субботу, 26 февраля произошел крупный пожар в ангаре на улице Олимпийской в Кировском районе.

По данным ГУ МЧС России по Самарской области, сообщение о пожаре поступило в 15:37. Пожарные выехали по повышенному рангу вызова и на месте установили, что в ангаре горят стеллажи с тарой и оборудованием для розлива питьевой воды. Общая площадь пожара составила 450 кв. метров.

В 16:30 объявили, что распространение огня удалось остановить, в настоящее время пожар локализован.

В результате случившегося погибших и пострадавших нет. Сейчас продолжается ликвидация пожара, на месте работают 68 человек и 18 единиц техники.