В Самаре рассказали, на какую работу не возьмут женщин с 1 марта 2022

Женщины по трудовому кодексу не могут работать на некоторых производствах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 марта 2022 года в Трудовом кодексе РФ произойдут изменения. Оговаривается, на каких позициях теперь смогут работать женщины, а на какие специальности они претендовать не могут.

В частности, сообщается, что женщинам нельзя работать в холодноштамповочных, волочильных и давильных производствах.

Также они не могут быть монтажниками технологического оборудования и в бригаде специалистов, которые занимаются ремонтом нефтепромыслового оборудования.

Но могут работать авиамеханиками, техниками по обслуживанию самолетов и вертолетов.