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Общество26 февраля 2022 14:11

В Самаре рассказали, на какую работу не возьмут женщин с 1 марта 2022

В Трудовом кодексе уточняются, на какие профессии не могут претендовать женщины
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
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Женщины по трудовому кодексу не могут работать на некоторых производствах

Женщины по трудовому кодексу не могут работать на некоторых производствах

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 марта 2022 года в Трудовом кодексе РФ произойдут изменения. Оговаривается, на каких позициях теперь смогут работать женщины, а на какие специальности они претендовать не могут.

В частности, сообщается, что женщинам нельзя работать в холодноштамповочных, волочильных и давильных производствах.

Также они не могут быть монтажниками технологического оборудования и в бригаде специалистов, которые занимаются ремонтом нефтепромыслового оборудования.

Но могут работать авиамеханиками, техниками по обслуживанию самолетов и вертолетов.