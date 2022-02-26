Депутат Хинштейн рассказал, что гордится попаданием в санкционные списки Евросоюза

Депутат Александр Хинштейн высказался о своем включении в санкционные списки Евросоюза Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Депутат Государственной думы РФ от Самарской области Александр Хинштейн высказался о своем включении в санкционные списки Евросоюза.

- С гордостью узнал о своем включении в санкционные списки Евросоюза. Благодарю за долгожданную оценку! – написал Хинштейн в своем telegram-канале.

Ранее Евросоюз ввел санкции в отношении депутатов Госдумы РФ. Под санкции попал 351 депутат. Также введены санкции в отношении политиков, крупных бизнесменов и промышленных производств, в том числе, самарского РКЦ «Прогресс».