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Общество26 февраля 2022 14:38

Депутат Хинштейн рассказал, что гордится попаданием в санкционные списки Евросоюза

Под санкции попал 351 депутат Госдумы РФ
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
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Депутат Александр Хинштейн высказался о своем включении в санкционные списки Евросоюза

Депутат Александр Хинштейн высказался о своем включении в санкционные списки Евросоюза

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Депутат Государственной думы РФ от Самарской области Александр Хинштейн высказался о своем включении в санкционные списки Евросоюза.

- С гордостью узнал о своем включении в санкционные списки Евросоюза. Благодарю за долгожданную оценку! – написал Хинштейн в своем telegram-канале.

Ранее Евросоюз ввел санкции в отношении депутатов Госдумы РФ. Под санкции попал 351 депутат. Также введены санкции в отношении политиков, крупных бизнесменов и промышленных производств, в том числе, самарского РКЦ «Прогресс».