Изменились правила приема в первый класс братьев и сестер в Самаре

Изменились правила приема первоклассников в школы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре изменились правила приема братьев и сестер в первые классы. Об этом сообщили в городской думе.

Сообщается, что детям теперь не обязательно проживать на одной территории. Главным в предстоящем учебном году является то, что они являются родственниками. Всего осенью в первые классы самарских школ планируют принять порядка 15-ти тысяч детей.

Также в думе считают, что необходимо подавать предварительные заявления на поступление ребенка в первый класс.

Это позволит родителям получить определенные гарантии зачисления ребенка в школу, а также даст возможность равномерно распределить будущих первоклассников по школам.