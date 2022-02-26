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Общество26 февраля 2022 18:16

Изменились правила приема в первый класс братьев и сестер в Самаре

Главным теперь является то, что дети являются родственниками, а не проживают на одной территории
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
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Изменились правила приема первоклассников в школы

Изменились правила приема первоклассников в школы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре изменились правила приема братьев и сестер в первые классы. Об этом сообщили в городской думе.

Сообщается, что детям теперь не обязательно проживать на одной территории. Главным в предстоящем учебном году является то, что они являются родственниками. Всего осенью в первые классы самарских школ планируют принять порядка 15-ти тысяч детей.

Также в думе считают, что необходимо подавать предварительные заявления на поступление ребенка в первый класс.

Это позволит родителям получить определенные гарантии зачисления ребенка в школу, а также даст возможность равномерно распределить будущих первоклассников по школам.