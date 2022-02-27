«Мы своих не бросаем!»: губернатор Самарской области пообщался с вынужденными переселенцами из ДНР и ЛНР

После встречи с вынужденными переселенцами Дмитрий Азаров поручил чиновникам обеспечить людей всем, в чем они нуждаются. Фото: правительство Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с вынужденными переселенцами из Донбасса. В пятницу, 25 февраля, в регион прибыли 266 беженцев, большинство из них разместили на базе отдыха «Дубки» в Самаре. Губернатор уже в субботу пообщался с людьми и узнал, что им нужно.

Всем необходимым людей обеспечили – для них подготовили комфортные номера, организовали четырехразовое питание, медицинскую помощь. Однако нужны еще спортивные костюмы, майки, белье, теплая обувь – не все вынужденные переселенцы одеты по сезону.

- Я никогда не забуду, как от взрывов наши дома буквально поднимались и опускались, содрогались окна и двери. Нам говорили: «Берите вещи и уходите!». Но как я уйду, если это мой дом, моя родная земля? Почему вы меня гоните? Когда мы узнали, что Россия защит нас, мы радовались все. Мы знали, что России нам поможет, и нас не бросят, - рассказывает жительница Макеевки Людмила Татарчук.

- Мы своих не бросаем, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Часть беженцев хочет работать и учиться. Им эту возможность предоставят. Уже с понедельника четверо вынужденных переселенцев выйдут на работу, еще шестерых трудоустроят в ближайшее время.