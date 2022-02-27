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Общество27 февраля 2022 8:00

Блогер снял с высоты место на берегу Волги в Самаре, где собираются построить апарт-отель

Отель разместят на 2-ой просеке
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В этом месте появятся отель и пляж.

В этом месте появятся отель и пляж.

Блогер Самарский-163 выложил видео места на берегу Волги, где собираются построить апарт-отель. Строить его будут на Второй просеке посреди частного сектора.

Напомним, апарт-отель собирается строить «Корпорация Кошелев». На берегу Волги хотят разместить главный корпус отеля на 120 номеров и восемь коттеджей. На территории комплекса будут бассейн, ресторан на 500 мест, конференц-зал, спортивные площадки и развлекательный центр. Рядом с апарт-отелем собираются организовать пляж, а также построить причалы для катеров и яхт.

Власти уже одобрили проект.