Блогер снял с высоты место на берегу Волги в Самаре, где собираются построить апарт-отель

В этом месте появятся отель и пляж.

Блогер Самарский-163 выложил видео места на берегу Волги, где собираются построить апарт-отель. Строить его будут на Второй просеке посреди частного сектора.

Напомним, апарт-отель собирается строить «Корпорация Кошелев». На берегу Волги хотят разместить главный корпус отеля на 120 номеров и восемь коттеджей. На территории комплекса будут бассейн, ресторан на 500 мест, конференц-зал, спортивные площадки и развлекательный центр. Рядом с апарт-отелем собираются организовать пляж, а также построить причалы для катеров и яхт.

Власти уже одобрили проект.