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Общество27 февраля 2022 9:08

В Жигулевске полицейские и спасатели освободили собаку из ловушки

Животное упало в погреб и не могло выбраться
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Овчарка вернулась к своим хозяевам.

Овчарка вернулась к своим хозяевам.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Жигулевске полицейские спасли собаку. Овчарка упала в погреб заброшенного гаража и не могла выбраться. Собака скулила и выла, ее услышали сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков, которые были неподалеку.

- Попытки достать пса не увенчалась успехом из-за агрессии животного: собака была сильно напугана, огрызалась, никого не подпускала к себе. Тогда сотрудники полиции обратились за помощью в Центр гражданской защиты Жигулевска, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Уже вместе со спасателями полицейские достали животное, а после передали собаку фонду помощи бездомным животным.

Позже выяснилось, что собака вовсе не бездомная, она потерялась еще 13 февраля. Хозяева искали овчарку почти 10 дней, пока не наткнулись в интернете на пост о спасении собаки.