Тольяттинский «Акрон» подписал мексиканского хавбека

Новичок тольяттинцев играл в Италии, Мексике, Никарагуа и Новой Зеландии. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

Тольяттинский футбольный клуб «Акрон», который выступает в ФНЛ, объявил о подписании мексиканского полузащитника Фабрицио Тавано. Игрок уже присоединился к команде и принял участие в контрольных матчах в Турции.

- Фабрицио Тавано начинал свою профессиональную карьеру в Италии, где выступал за молодежные команды «Виченцы», «Пизы» и «Карпи». Он также играл на родине – за «Тигрес», «Сантос» и «Хальконес»; в Никарагуа – за «Реал» из Эстели; в Новой Зеландии – за «Окленд Сити», с которым добился наибольших успехов, - рассказали в пресс-службе «Акрона».

В составе новозеландского «Окленд Сити» Фабрицио Тавано пять раз выиграл чемпионат страны, три раза - Лигу чемпионов Океании и стал бронзовым призером клубного чемпионата мира 2014 года.

Напомним, сезон Футбольной национальной лиги для тольяттинцев возобновится выездной игрой против московского «Велеса» 6 марта.

После 25 туров «Акрон» занимает восьмую строчку в турнирной таблице. От зоны стыковых матчей тольяттинский клуб отделяют семь очков.