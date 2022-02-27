В Самарской области 4 211 новых случаев коронавируса 27 февраля 2022 года

Самарская область занимает третье место по стране в антирейтинге случаев COVID-19 за сутки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области зарегистрировали 4 211 случаев коронавируса за сутки по состоянию на 27 февраля 2022 года. Это третья строчка по стране после Санкт-Петербурга и Свердловской области. Госпитализировали 216 человек, сообщает оперативный штаб региона.

Больше всего заболевших по области в Самаре – 1 358 новых случаев. В Тольятти зарегистрировали 1 089 заболевши, в Сергиевском районе – 342 случая коронавируса.

С начала пандемии COVID-19 обнаружили у 321 901 жителя Самарской области.

К сожалению, за сутки скончались еще 15 человек, у которых обнаружили коронавирус. Всего с начала пандемии COVID-19 унес жизни 7 085 человек.