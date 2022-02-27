Школьников из ДНР и ЛНР распределили в две школы Самарской области

Поначалу дети будут заниматься индивидуально. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Школьников, которые прибыли в Самарскую область из Донбасса, распределили в две школы региона. Занятия для них начнутся в этот понедельник, 28 февраля, первое время дети будут учиться в формате индивидуально-групповых занятий, сообщили в министерстве образования Самарской области.

- Мы понимаем, что ребята учились по разным программам, некоторые были вынуждены пропускать занятия из-за событий, которые развернулись у них на родине. Помогать в освоении предметов детям будут студенты-волонтеры Самарского социально-педагогического университета, - говорится в сообщении.

Познакомятся дети и с историей Самарского края. Всех школьников обеспечат бесплатным горячим питанием.

Кроме учеников школ в регион прибыли дошкольники и студенты. Для первых организовали игровые комнаты на территории пунктов временного размещения. Для вторых сформировали предложения по продолжению обучения в техникумах, колледжах и вуза региона.