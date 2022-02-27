Бывший защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов попрощался с самарскими болельщиками

Никита Чернов провел за «Крылья» 75 матчей. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Экс-защитник «Крыльев Советов» и новичок «Спартака» Никита Чернов выложил пост, в котором попрощался с Самарой и болельщиками.

- Самара — эти слова благодарности тебе, за эти невероятные 2,5 года. За это время мы с тобой прошли много всего: от вылета в ФНЛ до всевозможных рекордов и финала Кубка России! Мне хочется поблагодарить тебя за твое гостеприимство, за тех людей, с которыми мне посчастливилось познакомиться, - написал Чернов, цитата по «Спорт-Экспресс».

Защитник также обратился к болельщикам, который поблагодарил отдельно. Чернов назвал любителей футбола главными действующими лицами на стадионе, которые заслуживают отдельной похвалы.

- Не могу найти подходящих слов, чтобы описать всю свою к вам любовь, - отметил Никита Чернов.

Напомним, защитник выступал за «Крылья» с июля 2019 года. За это время он провел за самарскую команду 75 матчей, забил пять голов и отдал четыре голевые передачи.