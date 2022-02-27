Весна в Самаре начнется с ночных похолоданий

Погода по-прежнему остается максимально странной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики поделились прогнозом на первые мартовские деньки в Самарской области. По их данным, весна в Самаре и Самарской области начнется с ноных похолоданий. Если 28 февраля ночью температура опустится максимум до -4 градусов, то уже во вторник - до -4 -9 градусов.

Продолжит дуть северо-восточный ветер. Разброс дневных температур будет больше: местами воздух прогреется до +2 градусов, а вот местами будет холодно - до -3 градусов. Существенных осадков не предвидится ни ночью, ни днем. Однако даже такая температура по-прежнему выше нормы для этого времени, так что можно сказать, что начало весны в регионе также выдастся аномально теплым

Жителям стоит быть осторожнее - на дорогах сохраняется гололедица, уже в выходные количество падений значительно увеличилось.

Скорее всего, по предварительным прогнозам, до конца недели продержится теплая погода, во вторник даже может выглянуть солнышко. А вот в выходные пойдет мокрый снег и дождь - на фоне все тех же +1 -1 градусов.