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Общество27 февраля 2022 18:15

В четверг 3 марта самарцев ждет магнитная буря

В предыдущие дни будут лишь небольшие возмущений геомагнитного поля
Анастасия МЫШКИНА
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Многие жители региона с настороженностью ожидают таких геомагнитных возмущений

Многие жители региона с настороженностью ожидают таких геомагнитных возмущений

Фото: Иван МАКЕЕВ

3 марта 2022 года жителей Самары ждет слабая магнитная буря. По шкале синоптиков Гисметео ей присвоен коэффициент 5. До этого в ближайшие дни ожидается лишь небольшое возмущение от 2 до 3 баллов. Слабая магнитная буря - это наиболее частотное возмущение в последнее время, до более высоких значений дело редко доходит.

Чем это грозит жителям региона? На самом деле, подобное возмущение геомагнитного поля связано с выплесками частиц на солнце, они достигают атмосфйеры земли и могут вызывать различные колебания энергетического поля. Считается, что чувствительные к погодным изменениям, а также к скачкам давления люди могут реагировать на подобные импульсы и чувствовать слабость и болезненность.

Стоит отметить, что научных доказательств таких взаимосвязей нет. Однако, конечно же, в такие дни лучше поберечь себя, не перетруждаться излишне и постараться дать себе время для отдыха.

Через 15 дней, 18 марта будет полнолуние. В продолжительность дня сегодня составляет уже почти 11 часов.